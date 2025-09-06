מהדורה
00:03:21

מבצע מרכבות גדעון ב' החל: הותקפו רבי קומות בעיר עזה

צה"ל טען כי סימן את המגדלים רבי הקומות כמטרה הראשונה, בשל העובדה שמשם נעשות תצפיות על החיילים ומופעלים חמ"לים
