הטלפון המדאיג שקיבלו משפחות החטופים: "מלכודת מוות לחטופים ולחיילים"

חמאס פרסם סרטון ובו שני החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל. לראשונה, לקראת המבצע הצבאי באזור, ארגון הטרור בחר להדגיש את מקום הימצאם - העיר עזה
