מהדורה
00:06:10

משפחת הנייה עוברת לגור בעומר? היישוב השקט בנגב סוער

היישוב עומר שבנגב סער השבוע בעקבות משפחה חדשה שקנתה שם בית - משפחת הנייה. זאת כאשר אחות של מנהיג חמאס לשעבר מתגוררת ביישוב תל שבע הסמוך
