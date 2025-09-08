מהדורה
00:03:15

חמק מהרדאר? כטב"ם מתימן חדר לישראל - ופגע בנמל התעופה רמון

ארבעה כלי טיס בלתי מאוישים שוגרו מתימן, אחד מהם הצליח להגיע ולפגוע בנמל התעופה הדרומי רמון ולהביא לפציעתם הקלה של שמונה בני אדם שהיו במקום. כלי טיס אחר נפל בסיני ושניים נוספים יורטו. הפרטים והאיום של ישראל בתגובה
