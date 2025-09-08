מהדורה
00:02:12

"100 אלף עזתים כבר ברחו": עזה מתרוקנת - והמגעים לחידוש העסקה נמשכים

בעוד התקיפות הישראליות נגד בניינים בעיר עזה נמשכו, נתניהו אמר שמאה אלף עזתים כבר התפנו מהעיר. במקביל המתווכות המשיכו להפעיל לחץ לחזור למשא ומתן לפני הכניסה הקרקעית
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך