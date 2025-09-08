מהדורה
00:02:53

"מטומטמים ורשעים": ההקלטות שחושפות מה בנט חושב על השרים

"השרים מטומטמים ורשעים, צריך להקים מפלגה אחת גדולה" - כך אמר נפתלי בנט במפגש סגור. בהקלטות שפורסמו בוואלה דיבר ראש הממשלה לשעבר על התוכנית שלו לקמפיין בחירות - וחשף כמה מהיעדים שלו
