"מטומטמים ורשעים": ההקלטות שחושפות מה בנט חושב על השרים

"השרים מטומטמים ורשעים, צריך להקים מפלגה אחת גדולה" - כך אמר נפתלי בנט במפגש סגור. בהקלטות שפורסמו בוואלה דיבר ראש הממשלה לשעבר על התוכנית שלו לקמפיין בחירות - וחשף כמה מהיעדים שלו