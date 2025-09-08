עכו עד לוד, אום אל פחם ורהט: הפשיעה ממשיכה להשתולל, במיוחד בחברה הערבית. 13 בני אדם נרצחו רק בשבוע האחרון, 12 מהם אזרחים ערבים, והמספרים ממשיכים לשבור שיאים. איפה השר בן גביר והמשטרה?