"דיקטטור לא נורמלי": האם טראמפ הכריז מלחמה נגד שיקגו?

האם טראמפ מכריז מלחמה, על עיר אמריקנית? הלם בשיקגו אחרי שהנשיא פרסם תמונה שלה עולה בלהבות על בסיס הסרט "אפוקליפסה עכשיו" והוסיף שהוא אוהב את "ריח הגירושים על הבוקר". כך הוא בעצם אותת על פשיטות נגד מהגרים, וזכה לתגובות כמו "דיקטטור לא נורמלי"