כלכלית, לימודית ומקצועית: הנתונים שחושפים - כך נפגעות משפחותיהם של משרתי המילואים

מאז פרוץ המלחמה, עשרות אלפי משרתי מילואים ובני משפחותיהם משלמים מחיר כבד. סקר חדש של הלמ"ס חושף תמונה קשה: פגיעה בפרנסה, סגירת עסקים של בנות זוג עצמאיות, ירידה בהכנסות - וגם נטישה של לימודים אקדמיים. שליש ממשפחות המילואים חוות קושי כלכלי, כשבנות ובני הזוג הם אלו שנפגעים הכי קשה. הנתונים שמספרים את מה שכולנו מרגישים - המילואימניקים לא מקבלים את מה שמגיע להם