"כבר הראינו שאנחנו יכולים לנצח כל נבחרת": האם ישראל תפתיע ותנצח את יוון ביורובאסקט?

רגע לפני המשחק נגד נבחרת יוון בשמינית גמר היורובאסקט, פגשנו את נבחרת ישראל בכדורסל עם הכוכב הישראלי דני אבדיה. כל משחקי היורובאסקט משודרים בערוץ הספורט