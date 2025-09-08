מהדורה
00:01:23

המחבלים הסתערו על הטנק והרגו 4 לוחמים

מחבלים ירו והשליכו מטען לעבר טנק בסמוך למוצב זמני שהוקם באזור ג'באליה. הטנק עלה באש וכל הצוות נהרג. לוחמים במוצב שמעו את הירי, יצאו והגיבו באש. תגובתם מנעה את חדירת המחבלים למוצב
