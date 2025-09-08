מהדורה
יעקב, לוי יצחק, יוסף, ישראל, מרדכי ושרה נרצחו - זה סיפורם

יעקב, לוי יצחק, יוסף, ישראל, מרדכי ושרה - בדרך לעבודה, רגע אחרי החתונה או לקראת לימודים בכולל - שישה אזרחים שחייהם נגדעו בפיגוע בצומת רמות בירושלים, כל אחד עולם ומלואו
