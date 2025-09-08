שחרור כל החטופים ביום אחד? תגובת חמאס להצעה של טראמפ

ההצעה האמריקנית החדשה לעסקה לא משנה כרגע את כללי המשחק: טראמפ מאיים על חמאס, בארגון הטרור לא נסוגים מהדרישות, ובירושלים נתנו אור ירוק - אבל ממשיכים בהכנות לכיבוש עזה