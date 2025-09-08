מהדורה
00:02:22

במקום לברוח מהמחבלים: נהג המונית חילץ את הקשישה שנסעה איתו

כשהיריות הראשונות נשמעו והאזרחים החלו להימלט - נהג מונית אחד בחר להציל את הקשישה שנסעה ברכבו. הוא תועד מרגיע ומלווה אותה למקום מחסה
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך