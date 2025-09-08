מהדורה
00:03:36

כמעט שנתיים בגיהנום: משפחות החטופים זועקות - "אל תתנו להם למות שם"

משפחות החטופים כבר למודות ניסיון ולא תולות תקוות בכל הצהרה של טראמפ, תגובה של חמאס או מתווה חדש. אבל אחרי כמעט שנתיים - הן זועקות שאסור להחמיץ שום הזדמנות להחזיר את יקיריהן, לפני שיהיה מאוחר מדי
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך