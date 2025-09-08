מהדורה
00:02:25

המסע של המחבלים לפיגוע בירושלים

המחבלים יצאו למסע הרצח משני כפרים סמוך לירושלים. שעות אחרי הפיגוע, הכפרים מכותרים, וצה"ל פשט על יישובים פלסטיניים באזור רמאללה. איך הגיעו המחבלים לזירה, ואיך הגיבו בעולם הערבי לפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים?
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך