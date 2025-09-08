מהדורה
00:03:31

המצוד שהסתיים במוות של שוטר: רס"מ ניב פרץ נהרג במרדף אחר סוחרי נשק

רס"מ ניב פרץ התעקש לשרת דווקא במשטרת אום אל-פחם, בחזית המאבק באלימות בחברה הערבית – ונורה למוות בידי סוחרי נשק במהלך מרדף
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך