החות'ים לא מפסיקים: יממה נוספת של שיגורי כטב"מים מתימן לשמי ישראל

יממה נוספת של שיגורי כטב"מים מתימן לשמי ישראל: מאזור הערבה, דרך דימונה ועד להרי ירושלים. בין היעדים - נמל התעופה רמון, שספג אתמול פגיעה ישירה
