מהדורה
00:04:53

סמטאות עזה - בנתיבות? התרגיל המיוחד של סיירת גבעתי לקראת כיבוש עזה

המיקום – באמצע נתיבות, אבל התמונה – כאילו צולמה בלב הסמטאות הצפופות ברצועה. סיירת גבעתי יצאה לתרגיל מיוחד באתר בנייה לקראת כיבוש העיר עזה, ונערכת ללוחמה בין מגדלים רבי קומות ואוכלוסייה צפופה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך