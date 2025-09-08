מהדורה
00:02:23

האב חטף את ילדיו ליער בעקבות סכסוך גירושין, נתפס - ונורה למוות

מצוד בן ארבע שנים הגיע לסיומו בניו זילנד: אב חטף את שלושת ילדיו ללב היער בעקבות סכסוך גירושין, הצליח לחמוק מהרשויות פעם אחר פעם – ורק אתמול נתפס ונורה למוות
