00:03:27

האיש שהביא לישראל את הלחם הבריא - ונרצח בירושלים: פרידה מד"ר מרק

פרידה מד"ר מרק, שנרצח בפיגוע בירושלים: הוא היה רופא שעלה לישראל בשנות ה-90 והביא לכאן את בשורת הלחם הבריא ודאג לתזונה נכונה עבור כמה שיותר ישראלים
