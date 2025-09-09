מהדורה
00:05:03

שוטרים בשירות ראש ארגון פשע: הפרשה שמטלטלת את המשטרה

הפרשה שמטלטלת את המשטרה: ארגון הפשע של האחים מוסלי חדר ללהב 433 - קצינים בעבר ובהווה נעצרו בחשד שקיבלו שוחד מהעבריינים
