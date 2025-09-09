מהדורה
00:02:44

רצו ניס - וקיבלו תוניס? הצעירות האמריקניות שטעו בטיסה ועוררו סערה

פדיחת התעופה של השנה או הצגה מבוימת? שתי צעירות אמריקניות רצו לבלות בניס שבצרפת - אבל מצאו את עצמן בתוניס
