מהדורה
00:03:19

חוסלו או שרדו? בישראל מעריכים - "הסיכויים להצלחת המבצע ירדו משמעותית"

היום שאחרי ניסיון החיסול: יותר מיממה אחרי ההתנקשות בצמרת חמאס – מתרבים סימני השאלה סביב הצלחת התקיפה. בישראל ההצהרות על ביצוע מוצלח התחלפו בהערכות פסימיות, בארצות הברית – ביקורת חריפה על ההתראה הקצרה, ובקטר – זעם על הפעולה חסרת התקדים והפרת הריבונות
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך