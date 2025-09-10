חוסלו או שרדו? בישראל מעריכים - "הסיכויים להצלחת המבצע ירדו משמעותית"

היום שאחרי ניסיון החיסול: יותר מיממה אחרי ההתנקשות בצמרת חמאס – מתרבים סימני השאלה סביב הצלחת התקיפה. בישראל ההצהרות על ביצוע מוצלח התחלפו בהערכות פסימיות, בארצות הברית – ביקורת חריפה על ההתראה הקצרה, ובקטר – זעם על הפעולה חסרת התקדים והפרת הריבונות