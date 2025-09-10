מהדורה
מבצע "צלצולי פעמונים": ישראל תקפה בתימן - בין היעדים: משרד ההגנה בצנעא

ישראל תוקפת היום שוב בתימן – אחרי הפגיעה בנמל התעופה רמון ושיגורי הכטב"מים שלא פסקו גם אחרי חיסול צמרת החות'ים. בין היעדים: מטה משרד ההגנה בלב צנעא
