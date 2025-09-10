מהדורה
00:05:40

תיעוד בלעדי: בתוך הכפר שממנו יצאו המחבלים לפיגוע הקטלני בירושלים

תיעוד מיוחד: כך נראים היום רחובות הכפר קובייבה שממנו יצא אחד המחבלים למסע ההרג בצומת רמות. צה"ל ושב"כ מבצעים סריקות כדי לאתר אמצעי לחימה ומשתפי פעולה
