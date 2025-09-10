מהדורה
00:03:35

אחרי שנתיים וחצי: אליזבט צורקוב שוחררה מהשבי בעיראק

מהחטיפה ועד ההכרזה הלילית המפתיעה על חזרתה: סיפורה של חוקרת האיסלאם אליזבט צורקוב, שאחרי שנתיים וחצי בשבי המיליציות השיעיות בעיראק, שוחררה בלי תמורה ובעקבות לחץ של ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות
