אחרי שנתיים וחצי: אליזבט צורקוב שוחררה מהשבי בעיראק

מהחטיפה ועד ההכרזה הלילית המפתיעה על חזרתה: סיפורה של חוקרת האיסלאם אליזבט צורקוב, שאחרי שנתיים וחצי בשבי המיליציות השיעיות בעיראק, שוחררה בלי תמורה ובעקבות לחץ של ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות