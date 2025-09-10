מהדורה
00:03:29

חזית רוסיה-אוקראינה מתרחבת? כטב"מים רוסיים יורטו בפולין

האם חזית רוסיה-אוקראינה בדרך להתרחב? לראשונה מפרוץ המלחמה: כטב"מים רוסיים יורטו בפולין. בנאט"ו הזהירו את מוסקווה והקפיצו מטוסים ליירוט, נמלי תעופה נסגרו, וכוננות המילואים הועלתה
