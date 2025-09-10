מהדורה
קצין משטרה הודה בחקירה: "הדלפתי מידע רגיש לעבריין"

פרשת הקשר בין קצינים בלהב 433 לארגון הפשיעה מוסלי הולכת ומסתבכת: אחד השוטרים הודה כי העביר מידע רגיש לעבריינים, אבל הכחיש שקיבל תמורה כספית
