מהדורה
00:02:51

מחאת דור ה-Z בנפאל: רה"מ התפטר, הפרלמנט עלה באש – ושמי המדינה נסגרו

הכאוס ברחובות נפאל משתולל: מאות צעירים, בני דור ה-Z מוחים באלימות ברחובות, ראש הממשלה התפטר, הפרלמנט עלה באש – ושמי המדינה נסגרו. האם קטמנדו צועדת לעבר הנהגה של דור צעיר, או שהמחאה תדוכא במהירות?
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך