מהדורה
00:02:58

אייפון 17 בדרך: מתי יגיעו האייפונים החדשים לישראל - וכמה הם יעלו?

כל מה שצריך לדעת על הדור הבא של אפל: בכל ספטמבר חברת אפל משיקה את ליין המוצרים החדש שלה. כך אתמול הוכרז אייפון 17, לצד שעונים חדשים וגם אוזניות. האם באמת יש כאן שדרוג?
