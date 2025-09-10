אייפון 17 בדרך: מתי יגיעו האייפונים החדשים לישראל - וכמה הם יעלו?

כל מה שצריך לדעת על הדור הבא של אפל: בכל ספטמבר חברת אפל משיקה את ליין המוצרים החדש שלה. כך אתמול הוכרז אייפון 17, לצד שעונים חדשים וגם אוזניות. האם באמת יש כאן שדרוג?