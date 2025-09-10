צרות של עשירים: אילון מאסק נפרד מהתואר "האיש העשיר בעולם"

אילון מאסק נפרד היום מהתואר "האיש העשיר בעולם" – 385 מיליארד הדולרים שלו כבר לא מספיקים. מי שעקף אותו הוא לארי אליסון – הונו זינק בתוך יממה ב-70 מיליארד שקל