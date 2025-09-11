מהדורה
רצח מול המצלמות: ההתנקשות בפעיל הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק

המשפיען הימני צ'ארלי קירק נורה לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. ה-FBI החל במצוד אחר המתנקש, שירה בקירק מגג בניין ונמלט לאחר מכן לשכונת מגורים סמוכה
