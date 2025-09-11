מהדורה
00:05:39

רודפים חיילי צה"ל באירופה: צלף שלחם בעזה - ונמלט מגרמניה מחשש למעצרו

המצוד המשפטי אחר חיילי צה"ל ברחבי העולם נמשך: הפעם הוגשה בגרמניה תלונה פלילית נגד צלף ישראלי, ממוצא גרמני. הוא נמלט מהמדינה מחשש למעצרו, אבל נראה שהסכנה המשפטית לחיילים שיוצאים מהארץ רק תחריף בתקופה הקרובה
