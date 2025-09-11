התחזו לשוטרים, דפקו בדלת - ורצחו: איך אח בטיפול נמרץ הפך ליעד חיסול?

זו הפכה לשיטה של המתנקשים בחברה הערבית: מתחזים לשוטרים נכנסים לבית - ורוצחים. באחד המקרים הנרצח היה יזן קאדרי - אח מוערך במרכז הרפואי לגליל, שלא היה מעורב כלל בעולם הפשע. פגשנו את משפחתו וניסינו להבין איך מתמודדים עם הטרגדיה