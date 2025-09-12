מהדורה
שני פצועים בפיגוע בבית המלון צובה בהרי ירושלים, המחבל - עובד במלון

שני פצועים בפיגוע דקירה במלון צובה, המחבל - עובד המקום, תושב מחנה הפליטים שועפט, שנוטרל בידי אורחי המלון
