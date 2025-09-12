מהדורה
טראמפ מדאיג את משפחות החטופים - שוב: "כנראה שכמה חטופים נהרגו"

טראמפ הדאיג את משפחות החטופים שוב, ואמר שיכול להיות שכמה מהחטופים נהרגו בימים האחרונים. כל זאת על רקע חוסר הוודאות בעקבות ניסיון החיסול של הנהגת חמאס בקטר
