התקיפה בקטר נכשלה? בחמאס מנסים לשדר "עסקים כרגיל", אך ראשי הארגון טרם נראו בפומבי

בחמאס הודיעו באופן רשמי שראש צוות המשא ומתן של ארגון הטרור, ח'ליל אל-חיה, שרד את התקיפה הישראלית שהייתה ביום שלישי האחרון בדוחה - אבל לא פרסמו תיעוד שלו