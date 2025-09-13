מהדורה
00:02:30

התקיפה בקטר נכשלה? בחמאס מנסים לשדר "עסקים כרגיל", אך ראשי הארגון טרם נראו בפומבי

בחמאס הודיעו באופן רשמי שראש צוות המשא ומתן של ארגון הטרור, ח'ליל אל-חיה, שרד את התקיפה הישראלית שהייתה ביום שלישי האחרון בדוחה - אבל לא פרסמו תיעוד שלו
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך