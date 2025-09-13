מהדורה
00:03:07

אביו שירת במשטרה והסגיר אותו: זה הצעיר שחשוד ברצח של צ'ארלי קירק

נתפס החשוד ברצח של פעיל הימין צ'ארלי קירק: צעיר בן 22, שהוסגר בידי אביו. לפני הרצח, הוא אמר למשפחתו דברים קשים על צ'ארלי קירק. הרצח המטלטל הפך לסיפור פוליטי - כשהרפובליקנים והדמוקרטים מאשימים האחד את האחר
