המחבל עבד בבית המלון ודקר את הנופשים: הירי בפשיטה על ביתו - וטענת מעסיקיו

יותר מיממה אחרי הפיגוע בצובה, שני הפצועים עדיין מאושפזים בבית החולים. המחבל הוא ישראלי תושב שועפאט, בעל תעודת זהות כחולה ועבר ביטחוני, הוא עבד תקופה בבית המלון. שוחחנו עם עדי הראייה - ועם מעסיקיו של המחבל