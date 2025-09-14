מהדורה
00:03:02

שעות של הכרעה: צה"ל השלים את ההכנות למבצע - צה"ל יחל לפעול בעזה בקרוב

בצה"ל נערכים להרחבת התמרון הקרקעי בעיר עזה בקרוב מאוד - וגם לשלב הבא של מבצע מרכבות גדעון. במסגרת ההכנות, הותקפו מבנים, חמ"לים ועמדות ירי של חמאס, ויותר מ-300 אלף מתושבי העיר עזה פונו דרומה. הכתבה של איתי בלומנטל, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25
