קטר, רוביו בארץ ומה עם העסקה

בצל הקיפאון במשא ומתן לשחרור החטופים, שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, נחת הבוקר בישראל. הביקור שלו נקבע עוד לפני התקיפה בקטר, אבל הוא יעסוק גם בה – ובחוסר שביעות הרצון של ממשל טראמפ – לצד סוגיות בוערות נוספות על הפרק. הכתבה של גילי כהן, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25