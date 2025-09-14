מהדורה
"אכזבה קשה": שורדי הנובה גילו שמסוק חיל האוויר טס מעל המחבלים - ולא ירה

התחקיר של איילה חסון חשף שמסוק קרב חמוש שהוקפץ לאזור מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר זיהה שיירת טנדרים ומחבלים סמוך לבארי – אך לא פתח באש. הכתבה של אסף פוזיילוב, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25
