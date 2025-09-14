מהדורה
פרשת החטיפה בגרמניה גילויים חדשים

פרשת חטיפת הילדים הגרמנים בידי כנופיה ישראלית שבראשה יוצאי מוסד: היומנים שניהל ראש החוליה, איש המודיעין לשעבר דוד ברקאי, נחשפים וגם – ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי יוצא למלחמה על שמו הטוב. הכתבה של דב גיל-הר, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25
