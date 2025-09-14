לירי אלבג מספרת לראשונה על רגעי החטיפה: "מחבל נתן לי סמוחטה לפרצוף ואמר: 'מגיע לך'"

כמעט שנתיים ל-7 באוקטובר, והפאזל של אותו היום עדיין לא הושלם. העדויות של שורדי השבי, שיכולים סוף סוף לספר מה עבר עליהם, עוזרות להשלים עוד פיסה בהבנת גודל המחדל. לירי אלבג סיפרה לראשונה על רגעי האימה במיגונית שממנה נחטפה בריאיון מיוחד לקרן נויבך, בעונה השנייה של ההסכת "נחל עוז המוצב שהופקר". הכתבה של איציק זוארץ, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25