הביקור האחרון של נתניהו בניו יורק? האיום של המועמד לראשות העיר על רה"מ

"האם ביקורו הקרוב של נתניהו בעצרת האו""ם יהיה הפעם האחרונה שבה ראש הממשלה מגיע לניו יורק? זוהרן ממדני, המועמד המוביל לראשות עיריית ניו יורק, שב ומאיים כי אם הוא ייבחר לתפקיד - הוא ידאג לשלוח את המשטרה לעצור את נתניהו ברגע שינחת. הכתבה של נתן גוטמן, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25 "