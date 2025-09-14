תחרות א-פוליטית? מדינות מאיימות: אם ישראל באירוויזיון - אנחנו בחוץ

דרמה באירוויזיון: הולנד הודיעה שלא תשתתף בתחרות אם המשלחת הישראלית תשתתף - והיא מצטרפת לשתי מדינות נוספות שמנצלות את הבמה הגדולה בעולם כדי להשתלח בישראל. הכתבה של עמית הררי, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.09.25