מאי גולן שוב מסתבכת: מעבדת סמים עצומה התגלתה בבית היועצת של השרה

השרה מאי גולן מסתבכת שוב: חוקרי המשטרה פשטו היום על משרדה וזימנו אותה לחקירה, היא מאיימת שלא להתייצב, ובינתיים כמה ממקורביה נעצרו - ובביתה של מנהלת הלשכה שלה אותרה מעבדת סמים ענקית. הכתבה של אורלי אלקלעי, מתוך מהדורת כאן חדשות 15.09.25
