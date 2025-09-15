מהדורה
00:03:26

רגע לפני כיבוש עזה - משפחות החטופים מתחננות: שובו למו"מ על עסקה

יום נוסף של פיצוצי מגדלים ועזיבת תושבים בעיר עזה - לקראת כיבוש העיר. במקביל, משפחות החטופים קוראים לממשלה ללכת לעסקה כדי לא לסכן את יקיריהן
