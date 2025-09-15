מהדורה
00:05:21

"אתם רוצים להרוג את הילדים שלי? קודם תהרגו אותי": סילביה קוניו בריאיון קורע לב

סילביה קוניו, אימם של החטופים אריאל ודוד קוניו, בריאיון עם טלי מורנו
